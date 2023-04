Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie a anului trecut, un cofraj de oua costa 30 lei, iar in septembrie crescusera deja prețul la 36 lei. In aprilie 2023 insa, un cofraj de oua costa in medie 45 lei, adica un adaos de 15 lei. Asta in timp ce in 2022, prețul mediu al fermierului roman a fost cel mai mic dintre toate statele…

- Prețul petrolului a crescut luni, dupa ce Arabia Saudita și alți producatori OPEC+ au anunțat o runda surpriza de reduceri de producție, un semn potențial de rau augur pentru inflația globala, la doar cateva zile dupa ce o incetinire a datelor privind pre

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 3,04%, la 72,43 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,13 dolari sau cu 3,1%, la 66,22 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambele benchmark-uri au scazut cu peste 3 dolari pe baril.…

- Prețul petrolului brut a continuat sa scada miercuri, sortimentul WTI tranzacționandu-se la cel mai mic preț de dupa decembrie 2021, din cauza ingrijorarilor legate de potențialul impact economic al dificultaților intampinate de Credit Suisse și alte banci dupa prabușirea Silicon Valley Bank.

- Prețul petrolului a scazut vineri sub 82 de dolari pe baril, in condițiile in care creșterea stocurilor din Statele Unite și ingrijorarile legate de activitatea economica globala au contrabalansat perspectiva scaderii exporturilor rusești.

- Piețele de petrol și gaze sunt marcate de scaderi, cotația țițeiului Brent pierzand 34% fața de varful atins in mai 2022”, precizeaza Radu Puiu, analist financiar in cadrul XTB Romania.

- Prețul petrolului a ramas stabil in tranzacțiile de joi, in condițiile in care o creștere importanta a stocurilor de țiței din Statele Unite a contrabalansat ingrijorarile legate de aprovizionare. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, era cu 0,14% mai mare, la 85,21 dolari pe baril,…

- Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a scazut marți cu 0,06%, la 84,85 dolari pe baril, in timp ce West Texas Intermediate, indicatorul care urmarește țițeiul american, a scazut cu 0,44%, la 77,56 dolari pe baril. Cotațiile sunt ecoul imbunatațirii perspectivelor de creștere economica…