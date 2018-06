Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului si-au continuat pierderile pe fondul declaratiilor Arabiei Saudite si a Rusiei prvind cresterea productiei de petrol cu 1 milion de barili/zi, in timp ce Statele Unite continua sa caute noi exploatari, relateaza Reuters.

- Statele Unite vor adopta sanctiunile ”cele mai dure sancțiuni din istorie” impotriva regimului iranian, a anuntat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters. Seful diplomatiei americane a prezentat – adresandu-se in mod direct liderilor iranieni – o lista de 12 conditii pe care Republica…

- Preturile petrolului au atins joi noi niveluri record, in conditiile in cae traderii se pregatesc pentru reintroducerea de catre Statele Unite a sanctiunilor impotriva Iranului, care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din cadrul OPEC, pe o piata in care oferta este deja limitata,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, iar cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce presedintele american Donald Trump a renuntat la acordul nuclear cu Iranul, decizie care va reduce probabil exporturile…

- Pretul petrolului a atins luni cel mai ridicat nivel de la finele lui 2014, stimulat de agravarea crizei economice din Venezuela precum si de apropierea termenului limita la care SUA vor decide daca reimpune sanctiuni Iranului, transmite Reuters, preluata de Agerpres. La bursa de la New York, cotaţiile…

- Scaderea preturilor la titei in 2014 a sprijinit cresterea economiei americane, motiv pentru care presedintele Donald Trump sustine ca nu va accepta „majorarea artificiala” a cotatiilor la titei, insa economistii spun ca impactul economic nu va fi la fel ca in trecut, relateaza Bloomberg.…

- Preturile petrolului au urcat joi la cele mai ridicat nivele din mai mult de trei ani, pe fondul scaderii stocurilor in Statele Unite si a masurilor Arabiei Saudite de sustinere a cresterii cotatiilor prin limitarea livrarilor, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut…