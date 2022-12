Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent de la Marea Nordului – cu livrare in februarie – a scazut cu 3,14%, la 80,08 dolari, marti, catre ora 17.00 GMT (19.00, ora Romaniei), iar echivalentul sau american – WTI cu livrare in ianuarie – a scazut cu 2,90%, la 74,72 dolari barilul.The post Pretul petrolului Brent scade…

- Cotatia petrolului a coborat luni la cel mai redus nivel din acest an, dupa ce protestele fata de restrictiile impuse de autoritatile chineze pentru a preveni raspandirea pandemiei de COVID-19 au generat ingrijorari cu privire la evolutia cererii de carburant in cel mai mare

- Cotatia petrolului si-a continuat luni tendinta de scadere pe fondul speculatiilor ca Arabia Saudita si alte state membre OPEC discuta o majorare a productiei de petrol, acesta adaugandu-se informatiilor potrivit carora China si-a inasprit restrictiile sanitare, ceea ce

- Administrația Biden ia in calcul restricționarea importurilor de aluminiu rusesc, in timp ce analizeaza posibilele raspunsuri la escaladarea militara a Moscovei in Ucraina, a declarat o sursa pentru Reuters, familiarizata cu privire la aceste discuții. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prețul biletelor de tren s-ar putea majora din luna ianuarie din cauza inflației, dar și a facturilor uriașe la energie electrica, spun reprezentanții CFR Calatori. Cu toate ca nu au trecut nici trei luni de la ultima scumpire, atunci cand prețul acestora s-a majorat cu 20%.Pana acum trei luni, un bilet…

- Petrolul și-a revenit joi, dupa ce a scazut cu 1% in ședința precedenta, in condițiile in care ingrijorarile legate de rezervele limitate in perspectiva iernii au eclipsat temerile legate de o recesiune globala, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Federației Ruse declara ca Gazprom a insista pe contracte pe termen lung pentru toate țarile care cumpara gaze naturale rusești, insa „europenii au refuzat aceasta oferta și au insistat pe prețurile de piața”. „Am incercat sa-i convingem pe europeni, sa nu ne orientam doar la prețurile…

- Multe IMM-uri care se ocupa de producție s-au trezit zilele astea cu informari de la furnizorii de energie ca le vor crește prețul de cateva ori. Mai mult, nici nu știu cat au de platit pe lunile trecute pentru ca facturile respective intarzie. In incercarea de obține o oferta mai buna au apelat la…