Prețul petrolului continua sa creasca, in baza unor incertitudini din Uniunea Europeana Prețul petrolului continua sa creasca, in baza unor incertitudini din Uniunea Europeana In cursul zilei de joi, prețurile petrolului au crescut cu 1%, dupa un trend negativ inițial, pentru ca investitorii au acoperit poziții scurte inaintea unui weekend prelungit, și au reacționat la știrile privind Uniunea Europeana care ar putea interzice treptat importurile de petrol […]