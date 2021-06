Stiri pe aceeasi tema

- Un fond în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru despagubirea rudelor a 346 de oameni care au murit în urma a doua prabusiri de aeronave Boeing 737 MAX a fost înfiintat luni au declarat administratorii cererilor de compensatii, potrivit Reuters, preluata de News.ro.Fondul…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in urcare cu 17 centi, la 72,69 dolari pe baril, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din mai 2019. Pe ansamblul saptamanii, petrolul Brent a avansat cu 1%. Pretul contractelor futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta…

- Prețul petrolului a continuat sa creasca vineri, depașind 72 de dolari pe baril pentru prima data din 2019, pe fondul disciplinei din OPEC + și al recuperarii cererii, conform Reuters, arata Mediafax. Organizația țarilor exportatoare de petrol și aliații au declarat marți ca vor respecta…

- Prețul aurului a urcat luni spre maximul a patru luni și jumatate, susținut de scaderea dolarului SUA și de creșterea presiunilor inflaționiste, dar și al scaderii criptomonedelor care au reiterat renumele de refugiu sigur al metalului galben, anunța Reuters. Prețul spot al aurului a crescut cu 0,2%,…

- De multe ori este trecut cu vederea in favoarea aurului, dar prețul argintului a crescut cu peste 70% in ultimul an, strategii marfurilor spunand ca evoluția va continua, odata cu redeschiderea economiei globale, scrie CNBC, conform Mediafax. Cererea pentru metalul prețios a crescut in ultimele…

- Descoperirea celei mai vechi dovezi a unei inmormantari umane in Africa, mormantul unui copil dintr-o pestera din Kenya, ofera o noua perspectiva asupra vietii emotionale a reprezentantilor timpurii ai speciei Homo sapiens, a declarat miercuri un specialist in arheologie din tara situata in partea de…

- Prețul bitcoin a atins un nou nivel record marți, continuând trendul ascendent de la începutul acestui an, anunța Reuters.Cea mai mare criptomoneda din lume și-a dublat prețul de la începutul lui 2021, ajungând marți la 62.575 de dolari.Ascensiunea bitcoin vine…

- Preturile petrolului au crescut joi cu cel putin 3%, in urma acordului OPEC+ de a relaxa treptat restrictiile de productie, incepand din luna mai, transmite Reuters potrivit news.ro. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,94 dolari, respectiv cu 3,1%, la 64,68 dolari pe baril. Pretul petrolului…