- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Preturile petrolului au urcat marti la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters.…

- Costul unui contract futures pentru titeiul Brent pentru livrarea in martie 2022 la bursa ICE din Londra a crescut cu 0,54% si a ajuns la 87 de dolari pe baril, au aratat datele de pe platforma de tranzactionare, la 05:22, ora Bucurestiului.

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 18 centi, sau cu 0,2%, pana la 84,52 dolari pe baril, pana la 1133 a.m. ET (1634 GMT), dupa o crestere de 4,7% marti si miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu…

- Dupa o creștere cu 50% in 2021, prețul barilului de petrol va urca si mai mult in acest an din cauza lipsei capacitatii de productie si investitiile limitate in sector, spun spcialiștii. Aceștia prevad ca prețul țițeiului ar putea ajunge, in 2022, la peste 100 de dolari pe baril, transmite Reuters,…

- Prețul petrolului, care a crescut cu 50% in 2021, va avansa și mai mult in acest an, previzioneaza analiștii, spunand ca lipsa capacitații de producție și investițiile limitate in sector ar putea duce țițeiul la peste 100 de dolari pe baril, relateaza Reuters. Deși varianta Omicron a coronavirusului…

- Lipsa capacitatii de productie in unele tari a facut ca suplimentarea livrarilor de catre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa fie sub cresterea permisa in baza unui pact cu aliatii sai. In ceea ce priveste cererea, presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat marti ca se…

- Preturile petrolului au scazut miercuri la un minim al ultimelor patru saptamani, dupa ce stocurile de din SUA au crescut peste asteptari, in timp ce stocurile de benzina ale celui mai mare consumator de titeidin lume au atins cel mai redus nivel din ultimii patru ani, transmite Reuters. Contractele…