Prețul petrolului ar putea scădea la 50 de dolari pe termen lung Companiile petroliere s-ar putea confrunta cu pierderi de 500 de miliarde de dolari din cauza activelor care nu-și vor putea trai intreaga viața productiva. Un nou raport al think-tank-ului in domeniul mediului, Carbon Tracker, publicat la sfarșitul saptamanii trecute, avertizeaza ca actualele prețuri ridicate ale petrolului ar putea tenta companiile de petrol și gaze sa ia decizii de investiții pe termen lung care ar putea costa scump acționarii. Companiile care iși bazeaza deciziile pe creșterile de prețuri pe termen scurt risca sa faca investiții excesive, conform analistului eToro, Bogdan… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

