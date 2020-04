Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 21.23: Prețul a ajuns negativ la aceasta ora, potrivit cotațiilor afișate de Bloomberg. Astfel, cotația barilului de petrol WTI cu livrare in luna mai este de minus 1,43 dolari. UPDATE 21.42: Cotația petrolului WTI cu livrare in luna mai a ajuns la minus 35 de dolari. Mai multe…

- In contextul pandemiei de coronavirus, prețul petrolului american a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, informeaza CNBC.Mai exact, prețul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referința pe piața americana, cu livrare in luna mai, a scazut luni cu peste 50%, la sub 8 dolari…

- Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in luna mai, a scazut luni cu peste 50%, la sub 8 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins in peste trei decenii, traderii continuand sa fie ingrijorati de impactul pandemiei de coronavirus asupra cererii, transmite CNBC, potrivit…

- Preturile petrolului au crescut cu aproape 50% la 36 dolari per baril, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca anticipeaza un acord intre Arabia Saudita si Rusia cu privire la reducerea productiei pana la 10 milioane barili pe zi, potrvit FT, citat de ZF.Pandemia de COVID-19,…

- Pretul petrolului se prabușește la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani. Țițeiul WTI a coborat sub 20 de dolari pe baril Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat…

- Arabia Saudita a socat pietele cu planurile de a mari semnificativ productia de petrol dupa prabusirea acordului dintre OPEC si Rusia privind limitarea livrarilor pentru sustinerea preturilor. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 12 dolari, la 33,2 dolari pe baril, in tranzactii haotice,…

- Pretul petrolului s-a prabusit, dupa ce Arabia Saudita a inceput un razboi al prețurilor cu Rusia. Este cea mai mare scadere de la declanșarea razboiului din Golf incoace Pretul petrolului s-a prabusit luni cu aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al…

- Preturile petrolului au scazut la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China. Cotatiile sunt cu peste 25% mai mici Preturile petrolului au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza cererii mai scazute provocate de epidemia din China. În contextul…