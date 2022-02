Prețul petrolului a scăzut, imediat după ce Rusia a anunțat retragerea unor trupe Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, retragandu-se de la maximele din ultimii sapte ani, dupa ce Rusia a declarat ca unele dintre unitatile sale militare se intorc la bazele lor dupa exercitii din apropierea Ucrainei, o miscare care pare sa se diminueze tensiunile dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut marti o intalnire urgenta cu Rusia si OSCE, dupa ce parlamentul rus a cerut Moscovei sa recunoasca independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, informeaza Reuters citand agentia de presa Interfax Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Recunoasterea de catre Moscova a teritoriilor separatiste din estul Ucrainei ar echivala cu o ''agresiune fara arme'', a avertizat marti seara seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, dupa un apel in acest sens al deputatilor rusi, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia este pregatita militar sa lanseze o operatiune de amploare impotriva Ucrainei incepand cu a doua jumatate a lunii februarie, sustine serviciul de contraspionaj din Estonia, potrivit DPA, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare si care risca o pedeapsa suplimentara de zece ani in Rusia, este 'incompatibila cu principiile unui stat de drept', a apreciat marti cancelarul german Olaf Scholz in cursul vizitei efectuate la Moscova, potrivit AFP. Fii la…

- Anuntul retragerii unor trupe rusesti concentrate la frontiera cu Ucraina este un semn bun, a declarat marti, la Moscova, cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul apararii al Rusiei, Serghei Soigu, s-a deplasat in Siria pentru a inspecta exercitiile navale la care participa 15 nave de razboi si 30 de avioane marti in estul Mediteranei, informeaza Reuters, preluand o stire transmisa de agentia Interfax, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a descris marți drept ''terorism informational'' relatarile conform carora Rusia pune la cale o invazie impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…