Stiri pe aceeasi tema

- Prețul barilului de petrol a scazut cu 5%, ajungand la nivelul intalnit inaintea razboiului din Ucraina, dar nu este clar daca se vor ieftini și carburanții la pompa.Virgil Popescu, ministrul Energiei, a spus ca trebuie rabdare. Prețurile ar trebui sa scada la pompa, dar totul ține de companiile petroliere.…

- Cotatia barilului de petrol a scazut, joi, cu peste 5% si a revenit la nivelul la care era inainte de debutul razboiului din Ucraina, afectat de temerile privind o recesiune care ar ameninta cererea de petrol, in contextul unei inflatii record in SUA si zona euro, transmite AFP, potrivit Agerpres. Temerile…

- Cotatia barilului de petrol a scazut, joi, cu peste 5% si a revenit la nivelul la care era inainte de debutul razboiului din Ucraina, afectat de temerile privind o recesiune care ar ameninta cererea de petrol, in contextul unei inflatii record in SUA si zona euro, transmite AFP, potrivit Agerpres. Temerile…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit joi seara la Digi24 despre o posibila scadere a prețului carburanților la pompa, in contextul in care barilul de petrol a ajuns la o cotație echivalenta cu cea de dinaintea izbucnirii razboiului din Ucraina. „Prețul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze…

- “Atata timp cat vom fi in continuare dependenti de gaz din Federatia Rusa, pret al gazului care am vazut cu totii ca incepand cu a doua parte a anului trecut a inceput sa crescut brusc, fara nicio justificare, practic manipulat, prin reducerea ofertei – ca pana la urma asta a fost, s-a refuzat suplimentarea…

- Prețul petrolului a crescut miercuri dupa ce Uniunea Europeana a confirmat ca intentioneaza sa puna capat tuturor importurilor de titei si produse petroliere rafinate din Rusia, pana la finele acestui an, cea mai extrema masura anuntata pana acum de blocul comunitar in ideea de a pune presiune economica…

- Jucatoarea de tenis Marta Kostyuk (19 ani, 60 WTA) a vorbit despre efectele pe care razboiul Rusiei cu Ucraina, țara in care se afla parinții sai. Nascuta la Kiev, Kostyuk a acordat un interviu pentru CNN in care a dezvaluit prin ce probleme a trecut in ultimele doua luni, din punct de vedere psihologic.…

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.