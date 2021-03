Prețul petrolului a explodat, maxim istoric de la începutul pandemiei Prețul barilului de petrol este in aer, a ajuns la cel mai mare nivel de la inceputul pandemiei, semn ce ne duce cu gandul ca dezastrul nu s-a terminat, potrivit Antena3. Barilul de petrol a depașit 70 de dolari. Creșterea uriașa vine dupa ce Arabia Saudita a anunțat ca o instalație petroliera a fost atacata cu drone in Yemen. Asta inseamna creșteri masive la prețul combustibilului. Prețurile pentru carburanți au ajuns destul de ridicate. Un preț mediu pentru litrul de motorina a ajuns la 5,31 de bani fața de 5,10 cat era in luna martie a anului trecut. De asemenea, in martie 2021 litrul de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

