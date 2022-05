Prețul petrolului a explodat după ce UE a interzis aproape toate importurile din Rusia Cotatia barilului de titei a crescut marti dupa ce statele membre UE au ajuns la un acord privind interzicerea majoritatii importurilor de titei din Rusia, ceea ce a alimentat ingrijorarile referitoare la o perturbare a unei piete care este deja supusa la presiuni pe fondul cresterii cererii de combustibil inaintea sezonului vacantelor estivale. In jurul orei 3:59 GMT, cotatia barilului de titei Brent cu livrare in luna iulie a crescut cu 1,13 dolari, pana la 122,80 dolari, cea mai ridicata valoare din ultimele doua luni. In ceea ce priveste contractul cu livrare in luna august, acesta a crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

