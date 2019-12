Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au atins vineri cele mai ridicate nivele din ultimele trei luni, in conditiile in care Statele Unite si China se apropie de un acord comercial, anuntat de mai multe surse apropiate situatiei, dar neconfirmat oficial. In ultimele 18 luni, razboiul comercial dintre cele doua mari…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 4%, in urma unei scaderi peste asteptari a stocurilor din Statele Unite si a sperantelor privind o reducere mai mare a productiei de catre OPEC, la o reuniune care incepe joi, la Viena, relateaza CNBC, conform news.ro.Cotatia petrolului WTI,…

- Titeiul a avut parte de o evolutie volatila, saptamana trecuta, indicele pe bursa de la Londra (Brent) ajungand la aproape 60 de dolari/baril, inainte de a reveni la valorile anterioare, iar cea mai mare redresare a fost inregistrata de pretul cafelei Arabica, reiese dintr-o analiza Saxo Bank, publicata…

- Prețurile petrolului s-au menținut vineri in apropierea unor maxime ale ultimilor doua luni și erau pe cale sa bifeze a treia saptamana consecutiva de creștere pe fondul unor așteptari pozitive din piețe pentru reducerea producției membrilor OPEC+, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Prețurile petrolului s-au menținut vineri in apropierea unor maxime ale ultimilor doua luni și erau pe cale sa bifeze a treia saptamana consecutiva de creștere pe fondul unor așteptari pozitive din piețe pentru reducerea producției membrilor OPEC+, transmite Reuters preluat de mediafax.In…

- Cresterea cererii globale de petrol ar urma sa incetineasca din 2025, in urma imbunatatirii eficientei combustibililor si a folosirii vehiculelor electrice, dar consumul este putin probabil sa se reduca in urmatoarele doua decenii, se arata in raportul "World Energy Outlook" pentru perioada 2019-2040,…

- Iranul are nevoie ca pretul petrolului sa atinga 194,6 dolari pe baril pentru a-si putea echilibra bugetul anului viitor, potrivit unui raport al Fondului Monetar International, transmite Reuters potrivit news.roAfectat de sanctiunile americane, statul iranian, care este un membru important…

- Preturile petrolului a crescut vineri cu peste 2% dupa ce presa iraniana a relatat ca o nava petroliera a fost atacata in Marea Rosie, in apropiere de Arabia Saudita, in timp ce optimismul legat de o eventuala incheiere a razboiului comercial dintre Statele Unite si China asustinut increderea, transmite…