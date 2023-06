Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut cu peste un dolar pe baril, luni, ca efect al anunțului Arabiei Saudite ca va taia producția cu inca un milion de barili pe zi incepand cu luna iulie pentru a contracara tendințele macroeconomice care au dus la scaderi pe piața, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita promite noi reduceri voluntare ale producției de petrol, ca parte a unui acord mai larg al OPEC+ de reducere a producției, au declarat surse pentru Reuters, in timp ce grupul se confrunta cu scaderea prețurilor petrolului și cu o supraoferta iminenta, relateaza Rador. –OPEC+ a ajuns…

- Contractele futures pe țițeiul WTI au inversat caștigurile timpurii pentru a tranzacționa puțin sub 73 de dolari pe baril luni, 29 Mai, 2023. Aceasta vine ca urmare a mulțumirii investitorilor. Aceștia au salutat o ințelegere provizorie privind plafonul datoriei SUA. Cu toate acestea, au persistat ingrijorarile…

- Insuși prințul moștenitor Mohammed bin Salman se implica pentru a transforma fotbalul intr-o campanie de promovare a Arabiei Saudite. MBS incearca sa atraga cei mai buni jucatori din fotbalul european. ...

- Duminica, OPEC+ (cuprinde Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol – OPEC – și aliați, printre care și Rusia) a anunțat o reducere a producției de petrol cu 1,16 milioane de Barili pe zi pana la finalul anului, o decizie cu atat mai surprinzatoare cu cat semnalele furnizate anterior erau de pastrare…

- Prețurile petrolului au scazut luni, 20 martie, din cauza temerilor ca riscurile din sectorul bancar global ar putea duce la o recesiune care ar duce la scaderea cererii de combustibili. Exista, de asemenea, așteptarile de o creștere a ratei dobanzii al Rezervei Federale a SUA in aceasta saptamana,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,61 dolari, sau cu 2,2%, la 75,30 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 1,53 dolari, sau cu 2,3%, la 69,14 dolari pe baril. La inceputul sedintei de joi, ambele contracte au scazut cu peste…

- Arabia Saudita susține ca economia sa se poate decupla atat de mult de petrol incat, in curand, prețul aurului negru nu va mai fi un factor decisiv in modelarea politicii fiscale. „Obiectivul nostru este ca in perioada pana in 2030 sa nu ne uitam nici macar la prețul petrolului”, a declarat ministrul…