Pretul petrolului a coborat sub 50 de dolari/bariliu pentru prima data in ultimii sase ani Cotatia barilului de titei Brent a coborat miercuri sub pragul simbolic de 50 de dolari, pentru prima data dupa luna mai 2009, analistii avertizand ca noi scaderi sunt posibile din cauza excesului de oferta si a cererii modeste, transmit AFP si Reuters.



In jurul orei 8,00 GMT, la bursa Intercontinental Exchange (ICE) de la Londra cotatia barilului de titei Brent cu livrare in luna februarie a scazut cu peste un dolar pana la 49,92 dolari, iar ulterior a revenit peste pragul de 50 de dolari. Pe piata americana cotatia barilului de titei a coborat pana la 47,20 dolari, cel mai scazut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

