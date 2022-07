Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu 2%, la minime ale ultimelor 12 saptamani, in tranzactii volatile, extinzand pierderile grele de marti, temerile tot mai mari de distrugere a cererii din cauza recesiunii globale depasind preocuparile privind oferta, transmite Reuters. Fii la curent…

- Prețurile petrolului au scazut sub 100 de dolari pe baril in timpul tranzacționarii de miercuri seara, pe fondul ingrijorarilor investitorilor cu privire la scaderea cererii din cauza amenințarii iminente a unei recesiuni economice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu circa 3%, din cauza temerilor investitorilor ca majorarile de dobanzi ale Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite ar putea impinge economia americana in recesiune, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Preturile petrolului au crescut luni, in cadrul unor tranzactii volatile, in conditiile in care traderii s-au concentrat pe livrarile limitate si nu pe incetinirea cresterii economiei globale, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 3%, pana la maximele ultimelor 13 saptamani, sustinute de cresterea cererii de benzina in SUA, in pofida preturilor record de la pompa, de asteptarile ca cererea de petrol a Chinei va creste si din cauza preocuparilor tot mai mari privind oferta…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 3%, pana la maximele ultimelor 13 saptamani, sustinute de cresterea cererii de benzina in SUA, in pofida preturilor record de la pompa, de asteptarile ca cererea de petrol a Chinei va creste si din cauza preocuparilor tot mai mari privind oferta…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 5 dolari pe baril, in urma planurilor anuntate de Uniunea Europeana de a elimina treptat importurile de titei din Rusia, care au provocat ingrijorari cu privire la reducerea ofertei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…