- Haosul pe piața petroliera continua. Țiteiul european Brent s-a prabusit sub 17 dolari, iar petrolul american a pierdut toate caștigurile de ieri Cotatia barilului de titei Brent din Marea Nordului s-a prabusit miercuri cu peste 12% pe pietele asiatice, ajungand la mai putin de 17 dolari, in timp ce…

- Prețul unui baril de petrol american, care a devenit negativ pentru prima data in istorie din cauza saturației stocurilor și prabușirii cererii cauzate de pandemia de coronavirus, a sarit marți dimineața in Asia și a revenit ușor peste zero, relateaza AFP. Un baril de West Texas Intermediate pentru…

- Acordul OPEC+ pentru reducerea producției de petrol nu a avut efectul așteptat. Preturile au scazut la finalul zilei de luni, dupa creșteri timide pe parcursul zilei Preturile petrolului au scazut la finalul zilei de luni, in pofida acordului convenit de statele membre ale OPEC si aliatii organizatiei,…

- Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor in crestere ca blocajul impus la nivel mondial ar…

- Preturile petrolului au scazut sub pragul psihologic de 30 de dolari pe baril, pentru prima data in patru ani Pretul petrolului OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol) a scazut cu 10,28%, la 30,63 dolari barilul, cea mai redusa valoare din ultimii patru ani, a anuntat marti grupul petrolier…

- Preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravarii epidemiei de coronavirus, amplificand temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, transmite Reuters. Producatorii majori…

- Țarile OPEC au convenit cea mai accentuata reducere a productiei de petrol de dupa criza din 2008. Prețurile au scazut masiv, din cauza epidemiei cu coronavirus OPEC a convenit joi sa impuna o reducere mai accentuata a productiei de petrol, cea mai mare dupa criza financiara din 2008, pentru sustinerea…

- Preturile petrolului au scazut luni la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea si a provocat asteptari privind noi reduceri ale productiei de catre OPEC si aliatii organizatiei, intre care si Rusia, transmite Reuters, conform news.ro.Cotatia…