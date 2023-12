Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Complexul, care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a trei persoane, in timp ce alte cinci persoane sunt cautate in cladirea incendiata. Iata cine este Cornel Dinicu,…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Un copil si doi adulti complet carbonizati au fost gasiti de catre salvatori in pensiune. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute. Pensiunea nu…

- O drama s-a abatut asupra complexului turistic Ferma Dacilor din satul Tohani, județul Prahova, unde un incendiu violent a luat viața unui copil și a lasat alte persoane date disparute. Prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, a confirmat descoperirea macabra la Antena 3, informand ca trupul neinsuflețit…

- Intr-un colț al Prahovei, departe de agitația urbana, se afla Ferma Dacilor, un adevarat refugiu in mijlocul naturii, cu povești spuse de vaile și dealurile mangaiate de soare. Complexul turistic a fost construit in urma cu un deceniu. In a doua zi de Craciun din 2023 a ars din temelii.

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la o pensiune din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Opt persoane au ramas blocate in flacari, dupa ce incendiul a cuprins intreaga cladire. Doi oameni, un copil și un adult, au fost gasiți carbonizați. Alte doua persoane au suferit arsuri…

- Unul din cei trei copii disparuți in incendiul de la complexul turistic Ferma Dacilor a fost gasit carbonizat, a declarat marți, la Antena 3, prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu.Cadavrul copilului a fost gasit de pompierii care intervin la incendiul izbucnit, marti dimineata, la complexul…

- Momente dramatice in a doua zi de Craciun la o pensiune din județul Prahova! Un incendiu uriaș a izbucnit, marți de dimineața, la complexul turistic Ferma Dacilor, aflata pe raza satului Tohani. Aseara a fost petrecere de Craciun acolo, iar in camerele de la etaj erau cazați mai mulți turiști. La nivelul…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. O femeie de 48 de anin si un adolescent de 16 ani primesc ingrijiri…