Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, s-a declarat impresionat de incurajarile pe care fanii echipei i le-au adus portarului Loris Karius la prima aparitie intre buturile portii inaintea noului sezon din Premier League. Karius a fost tinta criticilor pentru o buna perioada de…

- Loris Karius a fost primit cu un standing ovation la primul sau meci pe Anfield din noul sezon. La amicalul cu Torino, 3-1, Karius a intrat pe teren in minutul 72. A fost aplaudat la scena deschisa și incurajat de un stadion plin. Reception for Karius at Anfield tonight bringing a tear to my eye #LFC…

- Portarul lui Liverpool, Lloris Karius, nu a trecut prin cea mai buna perioada a carierei sale. Greselile sale din finala Ligii Campionilor impotriva celor de la Real Madrid, scor 3-1, au fost decisive, iar cormoranii au pierdut a doua finala europeana in doar trei ani, dupa cea de Europa...

- Goalkeeper-ul brazilian Alisson Becker ar putea deveni cel mai scump portar din lume. Liverpool vrea sa scoata 75 de milioane de euro din buzunar pentru a-l transfera pe Anfield pe portarul echipei AS Roma.

- Sergio Ramos l-a lovit și pe Karius! Cea mai ciudata explicație pentru gafele portarului ”cormoranilor”. „Macelarul” Sergio Ramos l-a „aranjat”, cu puțin inainte de gafa din minutul 51, și pe portarul Karius. Poate tocmai astfel se explica teribila gafa de la primul gol al madrilenilor in finala Ligii…

- Managerul german este șocat de accidentarea lui Salah și, mai ales, de erorile portarului sau. "Imi pare rau pentru Karius, mai ales ca s-a intamplat intr-o finala de Liga și dupa un astfel de sezon". Jurgen Klopp a pierdut a treia finala pentru un trofeu european și a doua in Liga, Liverpool fiind…

- Un pic din Hugo Sanchez. Sau un strop din Van Basten. Si din geniul jupanului sau, de pe banca, omul care l-a strivit cu dispretul sau, cand a anuntat primul 11 pentru finala de la Kiev. Gareth Bale n-are carisma si armatele de marketing ale celui mai mediatizat fotbalist al Planetei. Dar are tact.…

- Au fost 79 de echipe, au ramas doua, Real Madrid si Liverpool. Ziua Z intr-un sezon al Ligii Campionilor, momentul in care poti ramane in istoria fotbalului, sau doar un numar pentru statisticieni. Liverpool a inceput in ofensiva finala de la Kiev, in timp ce Zidane le-a cerut…