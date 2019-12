Prețul pe care Europa il platește pentru gazul rusesc a cazut pana la cel mai redus nivel din ultimi 15 ani, potrivit datelor din contabilitatea Gazprom facute publice marți, scrie Moscow Times. In trimestrul al treilea, prețul mediu pe mia de metri cubi, luand in calcul accizele și taxele vamale, a fost de 169,8 dolari. Acum un an, in aceeași perioada, era mai mare de 250,80 de dolari, ceea ce inseamna ca a scazut cu o treime. Ultima oara cand gazul rusesc era așa ieftin a fost in 2004 Ultima oara cand gazul rusesc era așa ieftin a fost in 2004, cand era de 137,7 dolari/ 1.000 mc, urcand apoi,…