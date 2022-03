Preţul pâinii a crescut începând de ieri cu 30% Numeroase brutarii din tara au scumpit ieri, din nou, painea, franzela simpla, de exemplu, urcand de la 1,50 lei la 2 lei, scrie profit.ro , amintind de avertizarile recente ale specialistilor. Precedenta scumpire a fost operata in ultimele zile ale anului trecut, de asemenea semnalata atunci de Profit.ro. La acel moment era indicat ca pretul graului a explodat pe bursele internationale, iar producatorii de paine si produse de panificatie din Romania se asteapta ca si in tara sa se resimta aceste scumpiri. Rusia si Ucraina au mai mult de un sfert din exporturile globale de grau. Ucraina e in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

