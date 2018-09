Pretul noului iPhone de top ar putea depasi 1.000 de dolari Pretul noului iPhone de top al Apple ar putea depasi pragul de 1.000 de dolari, iar majoritatea analistilor care urmaresc lansarea noilor modele de smartphone ale companiei americane, care va avea loc miercuri, se intreaba pana unde pot urca preturile.



Capitalizarea de piata a Apple a depasit 1.000 de miliarde de dolari, iar compania trebuie sa sustina cresterea veniturilor generate de iPhone, chiar daca cererea pentru smartphone-uri se aplatizeaza, transmite Reuters.



Noul model de top al Apple ar urma sa aiba un ecran edge-to-edge de 6,5 inchi (16,5 cm) si se va numi iPhone… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul noului iPhone de top al Apple ar putea depasi pragul de 1.000 de dolari, iar majoritatea analistilor care urmaresc lansarea noilor modele de smartphone ale companiei americane, care va avea loc miercuri, se intreba pana unde pot urca preturile, transmite Reuters.

- Pretul noului iPhone de top al Apple ar putea depasi pragul de 1.000 de dolari, iar majoritatea analistilor care urmaresc lansarea noilor modele de smartphone ale companiei americane, care va avea loc miercuri, se intreba pana unde pot urca preturile, transmite Reuters, conform news.ro.Capitalizarea…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fondatorul companiei. Mesajul, care a fost transmis și angajaților,…

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch. Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12 miliarde de dolari, respectiv…

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia in Europa, in regiunea Marii Negre, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cel mai…

- Prețurile petrolului au urcat ușor vineri, pe fondul temerii legate de sancțiunile aplicate de Statele Unite impotriva Iranului, care amenința scoaterea de pe piața internaționala a unui volum substanțial de petrol intr-un moment in care cererea globala crește, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Țițeiul…

- Subsidiara din SUA a Deutsche Bank nu a reusit sa treaca de a doua etapa a testelor de stres anuale, a anuntat joi Rezerva Federala a Statelor Unite , in timp ce marile banci de investitii de pe Wall Street, Goldman Sachs si Morgan Stanley au promovat cu anumite limite, transmit DPA, Financial Times,…