Pretul nichelului a atins 41.945 de dolari pe tona, potrivit datelor Refinitiv. LME a anuntat joi ca va majora limita de variatie a pretului nichelului de la 8% la 12%, incepand de vineri. Pe 8 martie, pretul nichelului a crescut de peste doua ori in numai in ​​cateva ore, depasind 100.000 de dolari tona, deoarece unul dintre cei mai mari producatori din lume, grupul chinez Tsingshan Holding, a cumparat cantitati mari pentru a-si reduce plasamentele short pentru acest metal. In urma cresterii respective, tranzactionarea a trebuit sa fie oprita, deoarece a amplificat o crestere a preturilor intr-un…