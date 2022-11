Prețul motorinei a explodat duminică. Cât costă astăzi un litru de carburant Vești proaste pentru posesorii de mașini. Prețul carburanților crește din nou, iar cel al motorinei depașește deja 9 lei. Mai exact, potrivit datelor publicate de Monitorul Prețurilor, prețurile carburanților au crescut in acest weekend și este de așteptat ca scumpirile sa continue și in perioada urmatoare. Astfel, un litru de motorina a trecut de 9 lei iar prețul benzinei crește și el. In ciuda reducerii de 50 de bani aplicate de Guvern, prețurile la carburanți in pompe continua sa creasca și sunt cu mult mai mari in raport cu veniturile romanilor. In medie, un litru de benzina a ajuns sa coste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

