Prețul merelor a ajuns la 20% peste media ultimilor cinci ani Prețul merelor Cu o recolta de 406.000 de tone, Romania a generat anul trecut 4% din producția europeana de mere, fiind printre cele șase state cu rezultate mai bune in 2023 fața de 2022, arata ultimele date ale Comisiei Europene . Plusul in cazul Romaniei a fost de numai 0,4%, dar a mai compensat din pierderile UE Ungaria (plus 96%), Spania (30%) sau Croația (14,5%). Per total, cultivatorii europeni au recoltat anul trecut 11,4 milioane de tone de mere, cu 3,3% mai puțin decat anul trecut, pe fondul unor diminuari de pana la 50%, in cazul Letoniei, spre exemplu. Cat despre producția din acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

