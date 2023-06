Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai populare destinatii pentru minivacanta de Rusalii sunt: Londra, Bruxelles, Roma, Paris, Milano, Viena, Dublin, Istanbul, Dortmund si Madrid, arata datele agentiei de turism online Vola.ro. In perioada minivacantei de Rusalii, pretul mediu pentru un zbor pe un singur sens potrivit datelor Vola.ro…

- Pretul locuintelor din zona euro ar putea sa se indrepte spre o scadere "dezordonata" pe masura ce ratele mari la creditele ipotecare fac inaccesibila achizitionarea unei locuinte de catre persoane fizice si neatractiva pentru investitori, a apreciat miercuri Banca Centrala Europeana (BCE), transmite…

- O noua companie, a cincea la numar, a lansat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, patru rute care vor lega Iasiul de orase importante precum Milano, Paris, Bruxelles si Dublin.Lansarea zborurilor companiei Ryanair pe Aeroportul Iasi a fost celebrata printr-o ceremonie organizata pe platforma…

- Aeroportul International Iasi marcheaza un nou parteneriat important. Ryanair, compania aeriana nr. 1 din Europa, vine la Iasi si lanseaza patru zboruri directe catre Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi), Milano (Bergamo) si Dublin. Numarul curselor de pe Aeroportul Iasi a crescut semnificativ in…

- Compania irlandeza de tip low-cost, una dintre cele mai mari din Europa, va lega Aeroportul Iasi de alte orase importante ale Europei. Astfel, avioanele care vor decola de la Iasi vor ateriza la Milano (Bergamo), Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi) si Dublin. Cum arata programul zborurilor Ryanair,…

- Cele mai ieftine zile in care se pot rezerva bilete de avion in Romania sunt duminica si sambata, iar cea mai ieftina zi in care se poate zbura este marti, arata datele statistice publicate vineri de o platforma online de rezervari de bilete. Potrivit unui raport Vola.ro, zilele in care se gasesc cele…

- Wizz Air renunta la ruta Craiova-Billund, operata de pe Aeroportul International Craiova. Chiar daca destinatia din Danemarca fusese recent introdusa, in luna decembrie, se pare ca nu a avut cautarea la care se astepta Wizz Air.Pe site-ul companiei aeriene apare faptul ca ultimul zbor de la Craiova…

- Ryanair, companie irlandeza de tip low-cost, cea mai mare din Europa, va lansa patru rute directe ce vor lega Aeroportul Iași de destinații europene. Este vorba despre Milano (Bergamo), Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi) și Dublin. Ryanair va opera aceste curse cu mai multe frecvențe saptamanale,…