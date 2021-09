Preţul mediu al chiriilor din Capitală a început să crească în al treilea trimestru al anului (analiză) Pretul mediu al chiriilor din Capitala a inceput sa creasca, in trimestrul trei al anului 2021, dupa mai bine de un an si jumatate de scadere constanta, cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta imobiliara.



Astfel, chiriile pentru apartamentele de doua camere sunt mai mari cu 14% in al treilea trimestru din 2021, fata de al doilea trimestru, iar cele pentru trei camere, cu 8%.



"Cererea pe partea de inchirieri si-a mai revenit in ultimele doua luni, din discutiile avute cu agentii imobiliari. Principalul motiv este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

