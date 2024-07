Prețul mediu al apartamentelor vechi din București a fost de 109.200 euro, în semestrul unu 2024 In luna iunie 2024 s-a inregistrat o crestere de 2,9 la suta a prețului apartamentelor vechi din București, pana la un preț mediu de 109.200 de euro, fata de iunie 2023, potrivit companiilor de consultanta imobiliara. In iunie 2023, apartamentele construite inainte de 1989 se vindeau cu un preț mediu de 106.100 euro. Piata rezidentiala […] The post Prețul mediu al apartamentelor vechi din București a fost de 109.200 euro, in semestrul unu 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

