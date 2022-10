Stiri pe aceeasi tema

- Orice roman a auzit de minunatele atractii turistice ale Transilvaniei. Aceasta zona a tarii are un farmec aparte, fascinand turistii prin elementele culturale, naturale si istorice. De-a lungul secolelor, Transilvania a reprezentat o parte componenta a statului dacic, a Imperiului Roman, a Regatului…

- Turistii care viziteaza judetul Alba pot opta pentru patru rute cultural-turistice. Pe traseul acestora se regasesc unitati de cazare, parcuri de aventura, complexuri acvatice si alte atractii.

- Printre cele mai frumoase locuri din Arhipelagul Baleare este Ibiza, insula distracției și totodata pastratoarea unor tradiții seculare, ce spun povești cu pirați și aventurieri catalani, vrajiți de farmecul crestelor albe din Mediterana.

- Daca va trece de Dunajska Streda, cel mai probabil, FCSB o va intalni pe Viking, o echipa dintr-un oraș norvegian de o frumusețe rara, Stavanger, in care, printre altele, se afla Preikstolen, cea mai faimoasa atracție din Norvegia, o stanca de 600 de metri care ofera o priveliște fabuloasa deasupra…

- Serviciul Salvamont Covasna a inchis temporar trei trasee turistice din zona statiunii Balvanyos din cauza ursilor si urmeaza sa monteze panouri de atentionare si pe alte trasee pentru a preveni turistii cu privire la pericolul de a se intalni cu aceste animale salbatice. Seful Centrului Judetean pentru…

- Premierul ungar Viktor Orban se confrunta cu cea mai grea provocare de pana acum de la preluarea puterii in 2010, cu o majoritate covarsitoare, in contextul in care inflatia este la cel mai ridicat nivel din ultimele doua decenii. Astfel, forintul a stins minime record, iar fondurile Uniunii Europene…

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, fața de o reforma fiscala a guvernului Viktor Orban, scrie AFP. Aceste manifestatii, primele de la realegerea liderului conservator in aprilie, au inceput marti dupa ce parlamentul a adoptat o reforma…

