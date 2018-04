Prețul mare de plătit: Dezvăluiri din spatele deciziei lui Trump de a bombarda Siria Din momentul in care seful staff-ului de Casa Alba, John F. Kelly, l-a informat pentru prima oara, in noaptea de 7 aprilie, ca zeci de oameni dintr-o suburbie a Damascului au murit sufocati si cu spuma la gura in ceea ce parea a fi un alt atac chimic al regimului Assad, presedintele Trump a fost hotarat sa loveasca din nou Siria. Pentru el, singura intrebare era cum. Era o schimbare brusca de ton pentru un presedinte care, cu doar cateva zile in urma, spusese ca are de gand sa retraga trupele americane din Siria si sa mai lase si pe altii "sa aiba grija" de situatia de acolo de acum incolo.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, in aceasta dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, scrie Mediafax. Anuntul bombardamentului…

- Lumea așteapta cu sufletul la gura decizia președintelui Trump privind un atac armat asupra Siriei. Liderul de la Casa Alba a declarat pe Twitter ca relațiile SUA-Rusia sunt la cel mai periculos nivel din istorie, inclusiv razboiul-rece, adaugand ca rachetele americane, „noi draguțe și inteligente,…

- Un atac american asupra Siriei ar putea avea loc foarte curand, sau nu chiar atat de curand. Este cel mai recent mesaj postat pe Twitter de președintele Trump, care pare sa-și mai tempereze retorica belicoasa din ultimele zile.

- Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, anunța ca nu a fost luata o decizie finala privind eventuale atacuri militare, dar a adaugat ca SUA considera Rusia si Siria responsabile pentru incident.

- SUA sustin ca "toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC.Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice. "Germania nu va fi parte a unor posibile actiuni militare impotriva…

- Pretul petrolului Brent s-a apropiat de 72 de dolari, in dimineata zilei de miercuri, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va trimite rachete americane in Siria si a avertizat Rusia ca nu ar trebui sa sprijine regimul presedintelui Bashar al-Assad.

- Autoritatile siriene au anuntat, astazi, incheierea unui acord cu gruparea Armata Islamului pentru a instaura pacea in orasul Duma, ultima cetate rebela din Ghouta Orientala, regiune invecinata Damascului, informeaza agentiile internationale de presa. Acordul implica evacuarea tuturor rebelilor, care…