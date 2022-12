Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor au scazut in octombrie fata de luna anterioara, deoarece ratele mai mari ale dobanzilor ipotecare au continuat sa afecteze cererea de cumparare de locuinte, scrie The Wall Street Journal, citat de Ziarul Financiar.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat in ultima ședința de Guvern din acest an ca de la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani/litru la carburanți. Motivul este ca prețurile au scazut, iar in cazul in care vor crește din nou, masura de protecție poate fi reintrodusa.„Daca inițial masura nu parea sa…

- In dimineața zilei de marți, 27 decembrie, prețurile gazelor in Europa au scazut sub 900 de dolari la mia de metri cubi, ceea ce s-a intimplat pentru prima data dupa 13 iunie. Constatarea se bazeaza pe datele ICE ale Bursei de Valori din Londra. Prețul a ajuns la cel puțin 896 de dolari pe mia de metri…

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…

- Cotația țițeiului rusesc scade puternic (-18%), sub valoarea plafonului de 60 de dolari/baril impus de Occident. Rusia ia in considerare un nivel minim de vanzare al acestuia.In tranzacțiile de miercuri dimineața, țițeiul european de referința (Brent) a coborat la o valoare de sub 79 de dolari pe baril,…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,82 dolari, sau 3,1%, la 86,96 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din 28 septembrie, de 85,80 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,2%, la 79,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri…

- Prețul futures pe gaz pe hub-ul olandez TTF scade cu 6,5% in timpul tranzacționarii pe 17 noiembrie, la sub 1.100 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei. Pe 16 noiembrie, prețul futures a scazut și el cu aproape 9 la suta. Aceasta tendința este observata pe fondul prognozelor pentru pastrarea…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…