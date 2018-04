Pretul locuintelor a crescut mai mult in Romania decat in UE, la sfarsitul lui 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. In urma cu zece ani, compensatia…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

