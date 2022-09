Prețul lemnului de foc plafonat la 500 de lei pentru un metru cub: Exportul ar putea fi interzis Prețul lemnului de foc plafonat la 500 de lei pentru un metru cub: Exportul ar putea fi interzis Prețul lemnului de foc plafonat la 500 de lei pentru un metru cub: Exportul ar putea fi interzis In ședința din cursul zilei de luni, 19 septembrie, Executivul de la București a decis sa aprobe plafonarea la 500 de lei pentru un metru cub de lemn de foc si interzicerea exportului. Guvernul a aprobat in […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

