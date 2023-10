Stiri pe aceeasi tema

- A fost coada la multe magazine Kaufland, dupa ce compania a anunțat ca platește 50 de bani pentru fiecare pet, sticla sau doza reciclat la automatele de langa supermarketuri. Automate de reciclare: 50 de bani pentru fiecare pet reciclat Campania „Saptamana Reciclarii la Kaufland” a inceput pe 27 septembrie…

- Prețul barilului de petrol ar putea sa fie o mare problema pentru toamna și iarna aceasta. Impactul asupra prețului combustibilului va avea derivate spre zona alimentara și medicala. Romanii vor sa știe cat va costa in aceasta iarna un litru de combustibil la pompa și ce s-ar mai putea intampla in aceasta…

- In urma cu 18 ani, Romania se alia statelor occidentale prin implementarea unui sistem de urgența, dedicat romanilor. Sistemul, unul integrat, a venit și ca o directiva europeana privind politicile sectorului de telecomunicații, cu o investiție de peste 40 de miloane de euro. Dar, conform autoritaților,…

- In curand vine iarna, iar romanii incep deja sa iși faca griji pentru creșterea gigacaloriei. Deși in ultima perioada prețurile au crescut simțitor, se pare ca in privința caldurii din apartamente nu ar trebui sa ne facem prea multe griji. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț surprinzator.…

- Pretul mediu pentru o noapte de cazare pentru doua persoane a fost vara aceasta de 278 de lei, cu 12% mai mult fata de anul trecut, arata datele platformei de rezervari hoteliere Travelminit. Rezervarile din perioada iunie - august au fost impartite in patru mari categorii: litoralul Marii Negre…

- Vești bune pentru cei care au aceasta bancnota acasa. Prețul ei este colosal, egalat cu cel al unui apartament. Daca o deții, pune-o imediat la vanzare, pentru ca te vei imbogați. Romanii pot da lovitura, este șansa lor sa faca bani frumoși de pe urma colecționarilor. Bancnota care costa cat un apartament…

- Romanii ar putea plati mai mult decat dublul facturilor la energie și gaze incepand din aceasta toamna. Anunțul a fost facut de Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta.

- Prețul polițelor RCA a crescut foarte mult, mai ales dupa falimentele succesive ale celor mai mari jucatori din piața de profil. Firmele de asigurari ar dori sa ia in calcul mai multe criterii pentru evaluarea riscurilor și, pe cale de consecința, prețul polițelor RCA va crește.In prezent, varsta…