- In perioada ianuarie – iunie 2021 la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri in suma de 34,9 miliarde lei, fiind in creștere cu 5,9 miliarde lei fața de perioada similara a anului trecut, anunța Ministerul Finanțelor.

- Exporturile au crescut cu 19,9%, in primele patru luni, la 23,966 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 18,9%, la 31,026 miliarde euro, fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS) „In perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2021,…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 8,08 miliarde lei (0,71%…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 1,81% din PIB, în primele 4 luni din acest an, mai mic cu 0,73 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. Conform notei Ministerului Finanțelor, motivul este reprezentat de “efectul de baza redus aferent perioadei…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 14,63 miliarde de lei (1,28% din PIB) in scadere fata de deficitul de 18,06 miliarde lei (1,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, conform datelor publicate marti de Ministerul…