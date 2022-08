Stiri pe aceeasi tema

- Conform Bursei de Valori din Chicago, pe 2 februarie contractele futures pe grau (cele care „rezerva” achiziția produsului) erau in jur de 875 de dolari/ tona. Pe masura ce bombele rusești au inceput sa cada asupra orașelor ucrainene, indicele a crescut, semn ca piețele au avertizat imediat ca aprovizionarea…

- Cotatiile futures la grau si porumb au scazut luni la bursa de la Chicago, dupa ce prima nava incarcata cu cereale din Ucraina a plecat din portul Odesa, in conformitate cu termenii acordului semnat cu Rusia, ceea ce a dat nastere la sperante ca Ucraina va putea relua exporturile

- Oficialii de la Kiev si Bruxelles s-au aratat neincrezatori in faptul ca eforturile privind eliberarea a milioane de tone de cereale din Ucraina, blocate de Rusia, vor da roade, potrivit Politico. Turcia a anuntat semnarea unui acord cu Ucraina, Rusia si ONU, care vizeaza reluarea exporturilor de cereale…

- SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise in cursul mai multor atacuri asupra unor cladiri din regiunea Odesa.O racheta lansata de un ”avion strategic” din Marea Neagra a facut ”14 morti si 30 de raniti” intre care trei copii”, potrivit ultimului bilant al serviciilor de urgenta ucrainene.O alta racheta,…

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Lipsa de cereale și alimente ca urmare a invaziei ruse in Ucraina ar putea avea consecințe grave la nivel global, existand riscul sa provoace mai multe victime decat razboiul in sine, a declarat ministrul britanic al transportului, Grant Shapps, pentru Sky News . „Sunt preocupat in mod special de situația…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…