Prețul grâului și al porumbului a crescut după distrugerea barajului din Ucraina Prețul graului și al porumbului a crescut marți dimineața, dupa ce distrugerea barajului din Ucraina a starnit ingrijorare cu privire la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial. Prețul graului a crescut cu 2,4% la inceputul tranzacțiilor de marți de la Chicago Mercantile Exchange, potrivit jurnalul.ro . Costul porumbului a crescut cu peste 1%, iar ovazul a caștigat 0,73%, potrivit Sky News. In zona din sudul Ucrainei care se confrunta cu inundații uriașe in urma distrugerii barajului Hidrocentralei Kahovka se afla numeroase terenuri agricole. Video: Hidrocentrala de la Kakhovka din Ucraina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrocentrala de la Kakhovka din Ucraina e distrusa, dar inca nu se știe cauza exacta pentru acest dezastru petrecut recent. Un torent de apa a navalit printr-o gaura deschisa, dintr-un baraj de pe raul Nipro, care desparte forțele ruse și ucrainene din sudul Ucrainei, marți (6 iunie), inundand o porțiune…

- O camera de bord a surprins momentul in care o parte dintr-o racheta a cazut langa o mașina care circula pe un drum din Kiev, in timp ce Rusia a lansat luni (29 mai) cel de-al 16-lea atac asupra capitalei Ucrainei. Inregistrarea video a aratat o parte din racheta cazand pe șosea chiar in fața unei mașini…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și mai multe au fost ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, vineri, 26 mai, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. El a denunțat atacul ca fiind o crima impotriva umanitații, iar Ministerul…

- Coreea de Sud a semnat un acord cu Ucraina pentru un pachet de ajutor financiar de 130 milioane de dolari, la o zi dupa vizita primei-doamne a tarii lovite de razboi care a cerut asistenta militara, informeaza Reuters, preluata de Agerpres .Ministerul Finantelor de la Seul a anuntat ca ministrul Choo…

- Doi piloți ruși au decedat in urma prabușirii unui elicopter militar rusesc Mi-28 in peninsula anexata Crimeea, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a declarat ca, in opinia sa, motivul prabușirii a fost o defecțiune a echipamentului,…

- O coloana uriașa de fum a fost vazuta, sambata (29 aprilie) in portul Sevastopol din Crimeea, dupa un presupus atac cu drone asupra orașului. Sevastopol, care se afla in peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a fost supus unor atacuri aeriene repetate de cand Rusia a trimis…

- FBI l-a arestat joi pe Jack Douglas Teixeira, un tanar de 21 de ani, membru al Garzii Naționale Aeriene americane, pentru scurgerea de documente clasificate care a pus Washingtonul in dificultate in fața aliaților din intreaga lume. „Astazi, Departamentul de Justiție l-a arestat pe Jack Douglas Teixeira…

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa, cea de la Zaporojie, Ucraina și-a pierdut ultima linie electrica externa joi dimineața (9 martie) și acum se afla in funcționare cu ajutorul generatoarelor diesel de urgența dupa loviturile de rachete din Ucraina de peste noapte. Șeful AIEA-ONU, Rafael Grossi,…