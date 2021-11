Stiri pe aceeasi tema

- Pretul graului la bursa de cereale de la Chicago a urcat, marti, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape noua ani, din cauza situatiei culturii de iarna din SUA, ceea ce a sporit temerile privind livrarile globale, transmite Reuters.

- Preturile petrolului au urcat luni la noi maxime multianuale, din cauza ofertei limitate la nivel global si a cererii mari din Statele Unite si alte regiuni ale lumii, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a atins un maxim al sedintei de 86,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins…

- Pretul argintului a crescut luni cu peste 7%, la 28,87 dolari uncia, iar in timpul tranzactiilor a urcat la 30,35 dolari uncia, cel mai ridicat nivel atins dupa 15 februarie 2013, transmite CNBC. Cresterea de luni continua evolutia pozitiva a metalului si a titlurilor care au legatura cu argintul. iShares…

- Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp,…

- OPEC+ a convenit luni sa respecte acordul convenit in iulie, care prevede o crestere lunara a livrarilor de petrol cu 400.000 de barili pe zi pana cel putin in aprilie 2022, etapizand eliminarea restrictionarii productiei cu 5,8 milioane de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,6%, la…

- Prețul gazelor pe piața futures europeana a atins marți un alt nivel istoric, depașind pragul de 620 dolari per o mie metri cubi. Acest lucru rezulta din datele prezentate de bursa, relateaza Noi.md. La momentul deschiderii bursei, prețul futures a fost de 598 dolari SUA, pe parcursul zilei acesta a…

- Cotatia aluminiului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani la bursa de la Londra, in continuarea unei tendinte care dureaza de aproape un an, pe masura ce cererea creste iar oferta este supusa la presiuni, in special in China, transmite Bloomberg. In cursul zilei de marti, la…

- Seceta si canicula au parjolit culturile de grau din Canada in luna iulie, la cateva luni dupa ce o iarna grea le-a lovit pe cele din Rusia. Pagubele provocate la doi din cei mai mari exportatori mondiali, precum si ingrijorarile legate de calitatea recoltei in SUA au dus cotatiile la grau la cel mai…