Stiri pe aceeasi tema

- Pretul graului a crescut cu 34% pe piata europeana in ultima luna, iar pentru porumb cresterea a fost de 40%, procente neobisnuit de mari, cu variatii rapide in interval foarte scurt de timp, arata o analiaza a companiei de brokeraj XTB. Pretul graului a urcat de la 269,25 euro/tona in prima zi din…

- Prețul graului ar putea sa se majoreze cu peste 35-40% fața de nivelurile actuale, daca vor exista restrictii la livrare sau alte sanctiuni care sa blocheze exporturile de grau ale Rusiei sau in cazul in care vor fi probleme cu recolta și exporturile din Ucraina, potrivit unei analize realizate de Casa…

- Ziarul rus Nezavisimaia Gazeta, unul dintre putinele care mai gazduiesc articole independente, a lansat vineri printre randuri o noua ipoteza legata de motivele declansarii razboiului din Ucraina: tranzitia puterii din Rusia. Publicatia, citata de Rador, scrie ca "desigur, evenimentele militare petrecute…

- Ora 08:55 ”Coaliție anti-razboi”. Liderul Ucrainei cere sprijinul Romaniei și al celorlalte opt state din formatul București 9 pentru armament și sancțiuni la adresa Rusiei/ La videoconferința participa și vicepremierul SUA Kamala Harris. Ora 08:50 In mai putin de 24 de ore dupa decizia lui Vladimir…

- Poliția municipala din Torino a descoperit o escrocherie ce a provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de euro. O ancheta ampla in care sunt cercetati 960 de suspecți, dintre care 330 sunt cetațeni romani, scrie La Stampa, citata de Rador.

- Papa Francisc a facut un apel disperat miercuri sa nu se ajunga la razboi, in contextul ingrijorarilor privind o potentiala invazie a Rusiei in Ucraina si al tensiunilor tot mai mari intre Washington si Moscova, relateaza AFP. "Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci…

- Rusia nu a creat pana in prezent din fortele comasate la frontiera vreun grup de atac, care sa indice iminenta unei ofensive in Ucraina, a declarat marti ministrul apararii ucrainean Oleksii Reznikov, citat de agentia de presa oficiala ucraineana Ukrinform, pe fondul temerilor privind o posibila…

- Guvernul spaniol va trimite avioane de vanatoare in Bulgaria pentru a proteja spatiul aerian din regiunea Marii Negre. Actuala decizie vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO si Rusia cu privire la desfasurarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina. Misiunea a fost planificata din timp,…