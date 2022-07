Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia graului a crescut luni in conditiile in care atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa au pus sub semnul intrebarii acordul privind culoarele securizate pentru exportul a 20-25 de milioane de tone de cereale blocate in Ucraina, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Paul Massaro, consilier principal pentru politici pentru Comisia Helsinki din Congresul SUA, cunoscuta si sub numele de Comisia pentru Securitate si Cooperare in Europa , unde portofoliul sau include combaterea coruptiei, drepturile omului, sanctiuni, finantare ilicita si securitate energetica a cerut…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a declarat ‘consternat’ si Uniunea Europeana a denuntat joi noi ‘atrocitati’ dupa ce atacurile rusesti asupra orasului Vinita, centrul Ucrainei, au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, un ‘act terorist deschis’ pentru presedintele ucrainean Volodimir…

- Trei rachete Kinzhal – noile rachete hipersonice ale Rusiei – au fost trase dintr-un avion si au lovit „o tinta a infrastructurii turistice”, a declarat Sergey Bratchuk, purtator de cuvant al administratiei militare regionale Odesa, citat de CNN și preluat de news.ro Fii la curent cu cele…

- Tot mai multe regiuni ucrainene au cazut prada focului și bombardamentelor cu rachete rusești și sambata, 7 mai 2022.Atacuri cu rachete au lovit ținte ucrainene pe tot parcursul zilei. Autoritațile locale din Harkov, Odesa și Poltava au raportat atacuri cu rachete rusești. Un civil in varsta de 28 de…