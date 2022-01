Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marti un tarif de 980 de lei pe gigacalorie pentru Termoenergetica, a declarat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, la Antena 3.

- Gabriela Firea afirma ca, in cazul mamelor adolescente, „statul a eșuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila”. „Mame adolescente. Copii fara copilarie! Romania este in continuare una dintre țarile din Uniunea Europeana cu o rata mare de nașteri in randul adolescentelor. Numai…

- Consecintele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimti decenii la rand, daca nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor, a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea.

- Ziua de joi i-a adus pe Gabriela Firea, ministrul social-democrat al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, și pe primarul sectorului 4 Daniel Baluța, in mijlocul unor copii proveniți din familii defavorizate. Firea și Baluța au mers sa ii vada pe cei 12 fete și baieți care locuiesc in noua…

- Prin instalarea cabinetului Nicolae Ciuca s-a inființat un minister și pentru prim vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, dar nici pana azi ea nu are obiectul muncii. Au trecut aproape doua saptamani de cand Gabriela Firea a depus juramantul ca ministru al familiei, tineretului și egalitații de șanse,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din tara, cele mai mari cresteri fiind la Oradea, Arad si Barlad, se arata intr-un comunicat al ANRE, remis, joi, AGERPRES. Acesta nu este pretul final platit de populatie, ci reprezinta doar…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei a aprobat o majorare cu 86,58% a pretului gigacaloriei produse de Electrocentrale Bucuresti (Elcen), de la 176,55 lei la 329,41 lei, potrivit unui comunicat al ANRE, remis, joi, AGERPRES. Acesta nu este pretul final platit de bucuresteni, ci reprezinta…