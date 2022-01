Stiri pe aceeasi tema

- Gazul produs in Romania de Petrom și Romgaz mai SCUMP cu 50% decat cel importat de la Gazprom din Rusia Gazul produs in Romania de Petrom și Romgaz mai SCUMP cu 50% decat cel importat de la Gazprom din Rusia Pretul mediu de inchidere a tranzactiilor pe piata contractelor negociate bilaterale, acolo…

- Datele furnizate de ANRE arata ca pretul mediu de inchidere a tranzactiilor pe piata contractelor negociate bilaterale, acolo unde este vandut gazul produs in Romania, a fost aproape in fiecare luna mai mare decat cel importat in 2021, scrie Ziarul Financiar. O tendinta similara este vizibila…

- Prețul gazului rusesc ar putea suferi modificari in ianuarie. Declarația a fost facuta de ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul emisiunii Prime Time de la PRIME. Potrivit lui Spinu, totul depinde de tariful gazului la bursele internaționale.

- ”Este o iarna complicata. Sunt convins ca, impreuna, toti actorii din sistemul energetic national vom trece cu bine, in asa fel incat consumatorii casnici, non-casnici, sa nu fie tulburati. Din punct de vedere al stocurilor, Sistemul Energetic National este in regula, stocurile sunt in parametri, atat…

- Datele de la bursa de energie OPCOM pentru luna octombrie arata ca tranzactiile spot s-au incheiat la un pret mediu de 192 de euro pe MWh, cu 44% mai mult fata de septembrie si de 4,5 ori mai mare fata de perioada similara a anului trecut. Nivelul atins este fara precedent si inca un indiciu…

- - Integratorul de servicii medicale private MedLife (M), producatorul de energie nucleara Nuclearelectrica (SNN) si singurul intermediar listat la bursa locala, BRK Financial Group (BRK), au inregistrat cele mai mari cresteri ale actiunilor in luna octombrie. Actiunile MedLife au urcat cu 15,8%,…

- Un șef din Complexul Energetic Oltenia are planuri mari cu grupurile pe gaze naturale. Lacramioara Diaconu-Pințea, membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia, susține ca gazele din Marea Neagra ar putea fi folosite pentru a alimenta grupurile pe gaze naturale care vor fi construite la Complexul…

- In primul rand, trebuie sa identificam nucleul inflatiei. Cum se produce inflatia? Daca tu, ca firma, vei avea costuri triple la energie, la gaz, toate acestea o sa se resimta mai departe catre consumatorul final. Adica la romanul de rand. Iar acest lucru va genera inflatie. In alte cuvinte, daca tu…