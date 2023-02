Preţul gazului în Europa a scăzut vineri sub 50 de euro pe megawatt-oră, pentru prima dată după un an şi jumătate Este, de asemenea, cel mai mic pret care se inregistreaza in ultimul an si jumatate. Datorita temperaturilor anormal de ridicate, pretul gazului in Europa a revenit la un curs similar celui din septembrie 2021. Temerile legate de penuria de gaze in plina iarna, din cauza rolului crucial al Rusiei ca furnizor al Europei, s-au atenuat. “Preturile europene la gaze au scazut cu 50% din noiembrie, datorita temperaturilor anormal de ridicate”, ce reduc nevoile de incalzire, “dar si ca urmare a concurentei limitate pentru gazul natural lichefiat (GNL) din partea Chinei, cand masurile anti-Covid erau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

