- Prețul gazelor naturale crește vertiginos in Europa, dupa ce la inceputul anului a scazut pe fondul importurilor din Statele Unite. La bursa din Țarile de Jos tariful a crescut cu 20% in cursul zilei de luni și a depașit 1100 dolari pentru mia de metri cubi.

- Cotațiile petrolului au urcat la nivel mondial cu 14% de la inceputul acestui an, ajungand la 89 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimii șapte ani, dupa o creștere de 50% in 2021, potrivit datelor Reuters.Experții se așteapta la creșteri pana la 100 sau chiar 125 de dolari pe baril in acest…

- Costul unui contract futures pentru titeiul Brent pentru livrarea in martie 2022 la bursa ICE din Londra a crescut cu 0,54% si a ajuns la 87 de dolari pe baril, au aratat datele de pe platforma de tranzactionare, la 05:22, ora Bucurestiului.

- Prețul de import al gazelor naturale va crește pana la 600 de dolari pentru o mie de metri cubi, de la 1 ianuarie 2022, iar asta inseamna ca și tariful platit de consumatori poate din nou sa creasca, susține liderul PSRM, Igor Dodon. „Va spun ce ne așteapta. Astazi prețul gazelor la bursele…

- Actiunile au inchis in scadere in Europa, indicele paneuropean STOXX 600 cu 0,6%, DAX al bursei din Frankfurt cu 0,8%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,72%, in timp ce indicele FTSE 100 al bursei din Londra aproape a stagnat. In Statele Unite, Dow Jones Industrial si S&P aproape au stagnat, in timp ce…

- Vucic a cerut Rusiei luna trecuta preturi ”favorabile” la gaze, al caror pret a crescut in ultimele luni, pe masura ce cererea globala si-a revenit dupa atenuarea pandemiei de Covid-19. Intr-o declaratie de deschidere inaintea discutiilor din orasul rus Soci, de la Marea Neagra, Putin i-a spus lui Vucic…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu combate declarațiile populiste ale opoziției și declara ca prețul de 290 de dolari SUA pentru mia de metri cubi este ireal. Spinu face trimitere la situația internaționala care este mult mai grava. Nu este real. Am avut situația lunii…

- Serbia va primi gaze din Rusia la pretul de 270 de dolari pe mia metri cubi, la fel ca in actualul contract care expira la sfarsitul acestui an, a anuntat joi presedintele sarb, Aleksandar Vucic, in finalul intalnirii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Soci, relateaza TASS, Reuters si EFE.…