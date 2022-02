Prețul gazului în Europa a crescut cu 41%, după ce Rusia a atacat Ucraina Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului pe piața europeana a crescut de la […] The post Prețul gazului in Europa a crescut cu 41%, dupa ce Rusia a atacat Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

