Preţul gazelor, spaima oamenilor! Cât de mult ajută compensaţia statului? Pretul gazelor a explodat anul acesta, iar oamenii se vad nevoiti sa scoata mult mai multi bani din buzunar pentru a avea caldura in case. Insa, de departe cei care sufera cel mai mult sunt clientii care au semnat contract de furnizare a gazelor din lunile octombrie sau noiembrie ale acestui an. Acestia au semnat contracte pentru un pret care ajunge chiar si la 8,8 lei mc. De la 1 noiembrie, insa, a intrat in vigoare Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021, care a fost facuta pentru a veni in sprijinul oamenilor. Prin aceasta, prețul final facturat al gazelor naturale se plafoneaza la cel mult 0,37… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În perioada 29 noiembrie &ndash 1 Decembrie centrele de relaii clieni ale ENGIE Romania vor fi închise cu excepia punctului de vânzare ENGIE din Bneasa Shopping City din Bucureti care va funciona conform programului obinuit al centrului comercial. Începând de joi 2 decembrie...

- Contrar așteptarilor, nu BNR calculeaza și stabilește cursul leului zi de zi. BNR doar il comunica in fiecare zi la ora 13:00 și are rolul de a interveni in cazul in care acesta fluctueaza prea tare intr-o perioada scurta de timp. Cursul comunicat este folosit ca element de referința pana in urmatoarea…

- Prin actul normativ adoptat miercuri de Camera Deputatilor, vor beneficia de aceasta facilitate de plafonare a facturilor, pe langa consumatorii casnici, si spitalele scolile, gradinitele, cabinetelor medicilor de familie, organizatiior neguvernamentale, bisericilor si intreprinderilor mici si mijlocii.…

- Potrivit amendamentelor adoptate in comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se stabileste o schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale pentru urmatoarele categorii de clienti finali:…

- E.ON Energie Romania lanseaza E.ON Cost Control Gas, un produs care iti asigura aceeasi factura, luna de luna. Clientii vor plati timp de 11 luni sume egale, indiferent de consumul lunar de gaze naturale. Sumele lunare se stabilesc pentru fiecare client in parte, in functie de consumul ultimului an.…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale (MIDR), vicepremierul Andrei Spînu, astazi, va oferi raspuns, începând cu ora 11.30, detalii despre prețul platit de Republica Moldova pentru gazele rusești, dar și despre termenul în care va fi semnat un nou contract de…

- Criza cipurilor continua. Și nu a lovit masiv doar industria auto, ci intreaga piața de componente IT, componente de telefonie mobila, televizoare etc.Iar o situație deloc placuta este intalnita și pe segmentul placilor video, segment care are de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus…

- Practica notificarii clienților privind creșterea prețurilor in timpul derularii contractelor a ajuns acum la furnizorii de gaze naturale, dupa ce clienții s-au plans in vara de același lucru cu privire la energia electrica. Grupul francez ENGIE, care furnizeaza gaze naturale in principal in jumatatea…