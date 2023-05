Prețul gazelor se prăbușește în Europa până la minimul ultimilor ani Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, conform Agerpres. In jurul orei 9:51 a.m., la hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru Europa, cotatiile futures la gaze cu livrare in luna urmatoare erau in scadere cu 3,2%, pana la 26,90 euro pentru un Megawatt-ora, dupa ce in precedentele trei sedinte au inregistrat o scadere cumulata de aproape 8%. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

