- Remarcile lui Secin, care este un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, reflecta gradul de opozitie al puternicului sector energetic rus la tranzitul rapid la energia regenerabila, subiect care se va afla in centrul summitului ONU pentru clima care va incepe duminica in Scotia. Secin a declarat…

- Creșterea prețurilor gazelor naturale se raspandește pe piețele globale de energie. Totodata, ajunge in alte sectoare economice, de la fabrici la utilitați. O combinație fara precedent de factori este in desfașurare pe piețele energetice mondiale. Amintirile crizei energetice din anii 1970 sunt reaprinse.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca criza europeana a gazelor poate afecta Rusia, daca cresterea preturilor va alimenta inflatia, marind in continuare preturile unor produse esentiale, cum ar fi alimentele, sau reducand cererea de carburanti, care sunt o sursa majora de venituri…

- Cresterea preturilor la gaze in Europa ar putea destabiliza economia regiunii, dar cooperarea intre producatori si consumatori ar putea ajuta la echilibrarea pietei, a afirmat joi Elena Burmistrova, seful diviziei de export a grupului rus Gazprom, transmite Reuters. Cotatiile la gaze naturale au…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat vineri la un nou maxim istoric, in conditiile in care Rusia a redus livrarile, ceea ce inseamna noi presiuni asupra preturilor pe masura ce consumatorii europeni se indreapta spre sezonul de iarna, transmite Reuters. Potrivit operatorului…

- Benzinariile raman fara benzina in Marea Britanie. Costurile energiei electrice cresc și in Uniunea Europeana inainte de iarna. Restricții forțate privind consumul de energie in China. Și creșterea prețurilor la petrol, gaze naturale și carbune. În timp ce presiunile de aprovizionare…

- Din toamna vom plati mai scump pentru gazele din Rusia. Potrivit estimarilor prealabile, prețul s-ar putea dubla. "Nu vreau sa sperii pe nimeni cu scumpirile, dar va fi o corecție și e vorba de majorare", a declarat pentru presa Vadim Ceban, șeful "Moldovagaz". Potrivit lui Ceban, majorarea prețurilor…