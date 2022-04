Stiri pe aceeasi tema

- Gazele s-au scumpit cu 24% in Europa, dupa ce Rusia a sistat livrarile catre Polonia si Bulgaria, scrie Bloomberg, avertizand ca Rusia ia in calcul sistarea livrarii gazelor rusesti catre toate statele europene care nu fac plata in ruble.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce joi au atins valori record, pe masura ce livrarile rusesti catre continent s-au majorat iar sanctiunile anuntate de SUA impotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Fii la curent…