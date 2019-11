Pretul gazelor naturale pe piata operata de BRM scade considerabil

Stiri pe aceeasi tema

- Piața spot a gazelor naturale din Romania operata de BRM a inregistrat, in data de 7 noiembrie cel mai redus preț al ultimelor 6 luni, respectiv 59 lei/MWh, informeaza Bursa Romana de Marfuri.Astfel, prețul pe piața spot al gazelor naturale a scazut sub prețul reglementat de 68 de lei, cunoscand…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate vor fi eliminate inclusiv la consumatorii casnici, pentru a exista concurenta in piata, a anuntat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.Va fi…

- In cadrul unei proceduri de infringement in sectorul gazelor, Romania avea termen pana la 26 septembrie pentru a se conforma legislatiei europene, in caz contrar urmand sa fie trimisa la Curtea Europeana de Justitie. "Am cerut o amanare cu trei luni a termenului din avizul motivant, care era…

- Șansele Romaniei de gazdui un hub regional pe piața gazelor naturale sunt pe cale sa fie compromise, atatea cat mai erau, caci resursele din regiunea caspica ar putea ajunge in Europa mai devreme pe alt traseu decat prin Romania. Mai mult, exploatarea celui mai mare zacamant din Marea Neagra nu mai…

- "OUG 114 a fost prezentata ca o masura menita sa reduca pretul gazelor pentru consumatorii casnici. In realitate, factura la gaze nu a scazut. Dimpotriva, a crescut pretul pentru consumatorii industriali, ceea ce s-a reflectat in pretul bunurilor de larg consum", se spune in comunicat.Companiile…